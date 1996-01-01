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Хабаровский филиал Альфа-Банка установил новые банкоматы
Хабаровский филиал Альфа-Банка запустил в эксплуатацию два новых банкомата: в торговом центре "НК Сити" (ул. Карла Маркса, 76) и в здании ФГУП "Радиочастотный центр Дальневосточного федерального округа" (пр. Иртышский, 17).
Банкоматы Альфа-Банка обслуживают карты международных платежных систем Visa и MasterCard всех категорий. Держатели карт всегда могут получить наличные в долларах и рублях. Кроме того, в отделении Хабаровского филиала Альфа-Банка (ул. Карла Маркса, 60) установлено специальное электронное устройство cash-in, с помощью которого клиенты банка могут пополнить свои счета.
Кроме того, хабаровский филиал Альфа-Банка предложил современную технологию расчетов по пластиковым картам.
В гипермаркете "Самбери" (компания "Невада", ул. Шкотова, 15а) и супермаркете "Бегемот" (ул. Некрасова, 55) Альфа-Банк установил аппараты для расчетов по международным пластиковым картам, так называемое "сетевое решение".
Основное преимущество проекта - скорость совершаемой операции. Расчет за покупку по пластиковой карте производится непосредственно через кассовый аппарат, транзакция совершается в течение нескольких секунд. "Сетевое решение" позволяет посетителям супермаркета сэкономить время на совершение покупок и не беспокоиться о безопасности своего кошелька.
Альфа-Банк имеет многолетний опыт работы с "сетевыми решениями" для предприятий розничной торговли и является одним из признанных лидеров в этой области эквайринга. В ближайшее время Хабаровский филиал Альфа-Банка планирует запустить еще несколько подобных проектов в крупнейших торговых центрах города.
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