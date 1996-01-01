www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.49 р. 100 JPY: 56.45 р.
EUR: 73.93 р. 10 CNY: 93.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

В Банке Москвы - новые сроки и ставки по вкладам физических лиц

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С апреля по вкладам физических лиц в Банке Москвы действуют новые ставки и условия. Вклад "Люкс" принимается на срок от 91 дня до 1 года (ранее принимался на срок от 181 дня), вклад "Новый капитал" - от 1 года до 2 лет (ранее принимался от 1,5 лет). С 7 апреля прекращен прием вклада "Рента" (срочный с ежемесячной выплатой процентов).

Практически по всем вкладам изменились процентные ставки. По рублевому вкладу "Новый пенсионный" на 1,5 года проценты выросли с 8,7% до 9,8% годовых, по вкладу на 2 года - до 10% годовых. По вкладу "Новый капитал" в рублях на срок до 2 лет увеличились с 8,7% до 9,55% годовых, в долларах - с 6,8% до 7,15% годовых, в евро - с 6% до 7% годовых.

Уменьшились проценты по вкладам "Люкс" и "Инвестиционный". По вкладу "Люкс" в рублях на срок до 180 дней снизились с 8,7% до 7% годовых, на срок от 180 до 270 дней - до 8,5% годовых, по вкладу "Люкс" в долларах на срок до 180 дней упали с 6% до 5% годовых. По вкладу "Инвестиционный" в рублях проценты снизились с 8,45% до 8,2% годовых.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru