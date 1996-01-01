В Банке Москвы - новые сроки и ставки по вкладам физических лиц

С апреля по вкладам физических лиц в Банке Москвы действуют новые ставки и условия. Вклад "Люкс" принимается на срок от 91 дня до 1 года (ранее принимался на срок от 181 дня), вклад "Новый капитал" - от 1 года до 2 лет (ранее принимался от 1,5 лет). С 7 апреля прекращен прием вклада "Рента" (срочный с ежемесячной выплатой процентов).

Практически по всем вкладам изменились процентные ставки. По рублевому вкладу "Новый пенсионный" на 1,5 года проценты выросли с 8,7% до 9,8% годовых, по вкладу на 2 года - до 10% годовых. По вкладу "Новый капитал" в рублях на срок до 2 лет увеличились с 8,7% до 9,55% годовых, в долларах - с 6,8% до 7,15% годовых, в евро - с 6% до 7% годовых.

Уменьшились проценты по вкладам "Люкс" и "Инвестиционный". По вкладу "Люкс" в рублях на срок до 180 дней снизились с 8,7% до 7% годовых, на срок от 180 до 270 дней - до 8,5% годовых, по вкладу "Люкс" в долларах на срок до 180 дней упали с 6% до 5% годовых. По вкладу "Инвестиционный" в рублях проценты снизились с 8,45% до 8,2% годовых.