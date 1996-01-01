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Далькомбанку - 17 лет
25 апреля отмечает 17-летие Далькомбанк. Накануне, подводя итоги, президент банка Андрей ШЛЯХОВОЙ назвал основные факторы успеха банка, организованного одним из первых в современной России (Далькомбанк имеет лицензию №84 ЦБ России). Основные из них - внимание к клиенту, консервативная политика, диверсификация бизнеса.
2005 год, со слов руководства банка, стал переломным. Банк завершил реформу системы управления, значительно расширил продуктовую линейку для населения и малого бизнеса, вышел за пределы ДВФО. Работающие активы банка на 1 января 2006 года составили 8,493,822 тыс. руб., в том числе ссудная задолженность - 7,606,204 тыс. руб. Объем собственных средств возрос до 732,956 тыс. руб. Объем привлеченных средств составил 9,768,415 тыс. руб.
В этом году, как сообщает руководство банка, будет продолжено развитие розничного направления. В частности в Хабаровске будет установлена первая партия банкоматов с приемом наличных денежных средств. Кроме того, банк планирует запустить так называемую программу лояльности - бонусную программу для держателей карт "Золотая корона". Помимо этого, появится такой продукт, как виртуальные предоплаченные карты - в торговых сетях через кассовые аппараты будут приниматься платежи на погашение кредитов, оплату коммунальных услуг и т. д. Обновится линейка вкладов и появятся новые кредитные программы для населения. Предприниматели смогут взять кредит на организацию бизнеса.
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