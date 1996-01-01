Bank of Cyprus легализует беглый российский капитал

Крупнейшая банковская группа Кипра Bank of Cyprus получила первоначальное разрешение на открытие "дочки" в России. Открытие банка совпадет с объявленной на следующий год амнистией капитала. Теперь через кипрский банк зарегистрированные в офшорных зонах компании смогут легализовать вывезенные из России средства.

По мнению экспертов, на российской банковской системе, насчитывающей более 50 кредитных организаций с участием иностранного капитала, открытие "дочки" кипрского банка вряд ли отразится. Но, учитывая, что множество российских компаний имеют филиалы, головные или дочерние структуры, зарегистрированные на офшорном Кипре, открытие дочернего банка в Москве станет для них возможностью легализовать вывезенные капиталы, полагают наблюдатели.