www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.44 р. 100 JPY: 56.21 р.
EUR: 73.35 р. 10 CNY: 94.29 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Отношения между банком и заемщиком выстроят законодательно

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Законопроект о потребительском кредитовании, который призван снизить риски в сфере розничного банковского бизнеса, подготовлен в Госдуме РФ, сообщил зампред банковского комитета Госдумы Павел МЕДВЕДЕВ.

По словам депутата, закон фиксирует очень важные моменты для заемщика потребительского кредита. В частности, в договоре в обязательном порядке должно быть указано, сколько в итоге заемщик должен будет заплатить за предоставленный кредит (сумма процентов, плата за открытие и закрытие счета, за ведение счета и т.д.).

Законопроект, отметил зампред банковского комитета, будет также отражать и некоторые другие важные моменты во взаимоотношениях между банком и клиентом. Например, взаимоотношения в период так называемого "охлаждения", когда заемщик, подписав договор, сообразил, что расплатиться ему будет трудно, а объект покупки (холодильник, телевизор, стиральная машина и т.п.) из магазина еще не забрал.

В таком случае, подчеркнул Медведев, согласно законопроекту, клиент может расторгнуть договор без потерь для себя. Кроме того, по словам депутата, закон предоставит заемщику право вернуть кредит раньше. "Никакого штрафа за это заемщик платить не должен", - сказал депутат.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru