Отношения между банком и заемщиком выстроят законодательно

Законопроект о потребительском кредитовании, который призван снизить риски в сфере розничного банковского бизнеса, подготовлен в Госдуме РФ, сообщил зампред банковского комитета Госдумы Павел МЕДВЕДЕВ.

По словам депутата, закон фиксирует очень важные моменты для заемщика потребительского кредита. В частности, в договоре в обязательном порядке должно быть указано, сколько в итоге заемщик должен будет заплатить за предоставленный кредит (сумма процентов, плата за открытие и закрытие счета, за ведение счета и т.д.).

Законопроект, отметил зампред банковского комитета, будет также отражать и некоторые другие важные моменты во взаимоотношениях между банком и клиентом. Например, взаимоотношения в период так называемого "охлаждения", когда заемщик, подписав договор, сообразил, что расплатиться ему будет трудно, а объект покупки (холодильник, телевизор, стиральная машина и т.п.) из магазина еще не забрал.

В таком случае, подчеркнул Медведев, согласно законопроекту, клиент может расторгнуть договор без потерь для себя. Кроме того, по словам депутата, закон предоставит заемщику право вернуть кредит раньше. "Никакого штрафа за это заемщик платить не должен", - сказал депутат.