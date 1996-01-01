Альфа-Банк объявил финансовые итоги 2005 года

По данным аудированной финансовой отчетности за 2005 год, чистая прибыль группы "Альфа-Банк", куда входят ОАО "Альфа-Банк", дочерние банки и финансовые компании, после вычета налогов составила $180,6 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным показателем за 2004 год на 17,8% со $153,2 млн.

Рост был обусловлен значительным увеличением чистого процентного дохода, ростом комиссионного дохода, а также эффективным контролем над расходами. Рентабельность капитала группы "Альфа-Банк" после налогообложения вышла на уровень 23,1%.

Величина активов по итогам 2005 года составила $9,8 млрд, что превышает аналогичный показатель 2004 года на 40%. Размер кредитного портфеля за аналогичный период вырос на 39,6% - до $5,7 млрд. Объем средств физических и юридических лиц, размещенных в Альфа-Банке, увеличился на 21,4% - до $5,5 млрд. Акционерный капитал группы "Альфа-Банк" вырос с $710,4 млн в 2004 году до $855,5 млн в 2005 году.