Россияне скупают золото

Устойчивый рост цен на драгоценные металлы, который наблюдается уже пятый год подряд, привлекает к ним внимание не только корпоративных инвесторов, но и обычных граждан. На фоне неустойчивости валютных рынков россияне привычным вложениям в доллары и евро все больше предпочитают альтернативу - покупку драгметаллов, в первую очередь золота.

Интерес к золоту постоянен со стороны населения, как заявила в эфире телеканала РБК в программе "Капитал" руководитель отдела по работе с драгметаллами "Ланта-банка" Ирина ЛОЗИНСКАЯ. Задача минимум у всех клиентов - это сберечь накопления и максимум - заработать. По ее словам, если брать период с марта 2005 г., то рост цен составил 27-28%, соответственно, он превысил инфляцию и позволил заработать инвесторам.

С коллегой согласен другой гость телеканала РБК, ведущий экономист управления валютных и неторговых операций Сбербанка России Дмитрий ФУФАЕВ. "Мы тоже наблюдаем аналогичную картину в Сбербанке", - говорит он. Население вкладывает средства в драгметаллы. В Европе принято держать в них 5-8% своего бюджета. "Думаю, со временем мы к этому показателю в России придем", - отметил эксперт.

Использование драгметаллов в качестве средства сохранения, накопления и приумножения в России пока еще редкий вид вложений. Потенциальные клиенты осторожничают, так как сказывается сила привычки - держать сбережения в валюте - и недостаточная информированность, но постепенно ситуация меняется. Из драгметаллов, с которыми разрешено работать банкам, золото и серебро пользуются наибольшим спросом, платина и палладий по причине их экзотичности приобретаются значительно реже.

На банковских счетах россияне держат около 3 трлн руб. - в отечественной или иностранной валюте. Из-за инфляции, по различным оценкам, за 2005 г. вклады обесценились в пределах от 1,2 до 18%.

Другая картина наблюдается при вкладах в драгметаллы, которые повсеместно демонстрируют высокую доходность. Так, в Сибирском банке Сбербанка России в 2005 г. максимально возможная доходность от вложений в золото составила 74% годовых, в серебро - 85%, в платину - 81%, в палладий - 215%. Причем, как это ни странно, внимание повышается прямо пропорционально росту цены, отметила И. Лозинская. То есть, чем выше цена драгоценного металла, тем больше инвестиционный интерес со стороны населения.

Кроме положительной доходности, клиентов привлекает то, что операции проводят банки, обеспечивающие надежность сделок и сохранность драгметаллов. Еще подогревает интерес к этому инвестиционному инструменту ежегодный стабильный рост числа клиентов банковской услуги по открытию обезличенных металлических счетов (ОМС). Они привлекательны тем, что при покупке драгметалла, скажем золота, не взимается НДС и комиссионные, нет платы на открытие счета, который можно начинать с одного грамма.

ОМС - это запись в сберкнижке, говорит Д. Фуфаев. Клиент покупает по котировке продажи банка драгметалл, банк зачисляет его на его счет, заключает договор, и делает соответствующую запись в сберкнижке. Потом, по истечении времени, когда клиент хочет сделать какие-то действия, он может со сберкнижкой и договором прийти в банк и либо продать металл, либо взять слиток в физическом виде.

ОМС позиционируются, в основном, как долгосрочные вложения, инструмент накопления, но часть рыночно "продвинутых" клиентов стремится заработать за небольшой период времени, играя на разнице котировок, что сейчас пока также выгодно. Спекулянтам здесь есть где разгуляться, отметил эксперт: золото и серебро по цене достаточно мобильны, платиноиды имеют хорошее движение, волатильность, и можно отследить моменты, когда цена падает и получить доходность на уровне 40-50% годовых.

По предварительным прогнозам международных аналитиков, рост цен на драгметаллы в этом году продолжится: в среднем тройская унция золота вырастет на 18% - до $525 против 445,05 в 2005 г. Также на 18% прибавит в цене серебро - в среднем $8,63 за унцию против 7,31 в прошедшем году, и цена на палладий возрастет со средней цены в $200,44 в 2005 г. до $270 за унцию.

Однако частным вкладчикам стоит внимательно наблюдать за тенденциями, так как аналитики предвидят в 2007 г. замедление роста цен на золото и небольшое их снижение - на серебро.

Кроме ОМС, популярностью пользуются инвестиционные монеты, российские и иностранные, покупка которых также не облагается НДС. Но из-за доходящего до 15-20% в разных банка спрэда - разницы между ценами покупки и продажи - быстрого выигрыша не получится. Инвестмонеты, так же как и ОМС, любопытны в качестве инвестиционного инструмента на длительный срок.

Еще банки предлагают населению покупать мерные слитки драгметаллов, среди которых самые распространенные, конечно, золотые. Они предлагаются номиналом от одного грамма до килограмма. Мерные слитки серебра, а особенно палладия и платины, достаточно редки и не пользуются большим спросом. Один грамм золота стоит около 700 руб., чем меньше номинал слитка, тем граммы в нем дороже из-за стоимости изготовления. Соответственно, самый дешевый грамм золота - в килограммовом слитке.

Предлагаются и стандартные слитки золота максимального веса от 11 до 13 кг, обычно около 12 кг. Но вот их частный клиент приобрести не может, покупают золото "пудами" только юридические лица для последующего производства - ювелирные и медицинские фирмы, промышленные компании и т.д.