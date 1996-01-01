ВТБ открывает еще один офис в Комсомольске

11 апреля открывается дополнительный офис "Всероссийского банка развития регионов" (ВБРР) в Хабаровском крае. Новый допофис ВБРР располагается в Комсомольске-на-Амуре.

Открытие нового допофиса ВБРР в крае вызвано необходимостью и желанием банка быть ближе к своим клиентам, в частности дочернему предприятию ОАО "НК "Роснефть - Комсомольскому-на-Амуре НПЗ". По информации, полученной из Хабаровского филиала ВБРР, новое структурное подразделение банка в Комсомольске-на-Амуре будет активно работать с частными лицами - сотрудниками КНПЗ. "Открытие нового офиса станет для наших клиентов подтверждением высокого уровня обслуживания и индивидуального подхода, к которым они привыкли в работе с нами", - сказал "ЗР" представитель ВБРР.