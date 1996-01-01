ВТБ планирует открыть дочерний банк в Китае

Внешторгбанк планирует открыть дочерний банк в Китае, сообщил журналистам во вторник президент-председатель правления кредитной организации Андрей КОСТИН.

"Решение об открытии банка в Китае было принято на официальном уровне в ходе визита Президента РФ ПУТИНА", - пояснил он. В то же время глава ВТБ отметил, что на данный момент заявка в китайский регулятор не направлена. "В принципиальном плане задачу поставили, но заявку не подавали. Сейчас ведем переговоры", - пояснил он.