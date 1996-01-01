SMS-информирование - новая услуга для держателей карт Внешторгбанка

Хабаровский филиал ОАО "Внешторгбанк" предлагает новую услугу владельцем пластиковых карт - получение на мобильный телефон SMS-сообщений об операциях по пластиковой карте.

Услуга позволяет, во-первых, всегда иметь достоверную и своевременную информацию о пополнениях пластиковой карты (заработная плата, переводы и прочее). Во-вторых, контролировать все расходы по пластиковой карте (снятие наличных, оплата товаров/услуг). В-третьих, получать информацию о несанкционированном использовании карты в течение нескольких секунд. В-четвертых, получать сообщение об остатке на карточном счете при выезде за рубеж.

Услуга предоставляется абонентам МТС и "МегаФон". Стоимость подключения составляет $2 в месяц. Для подключения необходимо заполнить заявление и передать его в банк.