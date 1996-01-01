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Страховщики должны нарастить капитал
Около 250 страховщиков в ближайшие 3 месяца должны успеть привести свои капиталы в соответствие с требованиями закона об организации страхового дела в РФ.
По словам заместителя начальника отдела финансового контроля и надзора Федеральной службы страхового надзора Татьяны ЛЕГКОЙ, до 20 млн руб. должны быть увеличены капиталы компаний, осуществляющих медицинское страхование и страхование от несчастных случаев (НС), а также капиталы российских страховщиков, сочетающих операции по НС и имущественному страхованию. До 40 млн руб. должны быть увеличены капиталы компаний, специализирующихся на страховании жизни и НС, такое же требование распространяется на компании, которые еще не провели специализацию, но должны будут разделить бизнес по принципу "жизнь - не жизнь" к середине 2007 г.
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