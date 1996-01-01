Без 5 млн евро ты не банк

Госдума на пленарном заседании в минувшую пятницу приняла в третьем чтении поправки в законы "О банках и банковской деятельности" и "О Центральном банке РФ".

Согласно закону, минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемого банка на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдачи лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в сумме рублевого эквивалента 5 млн евро. Минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемой небанковской кредитной организации устанавливается в сумме рублевого эквивалента 500 тыс. евро.