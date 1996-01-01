ПримСоцБанк открыл допофис

Дополнительный офис ПримСоцБанка открылся во Владивостоке в ТЦ "Максим" в понедельник.

Услуги отделения будут доступны юридическим и физическим лицам. В частности, юридические лица смогут открывать счета, осуществлять инкассирование выручки и предоставлять обслуживание по IBankу. Для физлиц предусмотрены следующие услуги: быстрые кредиты населению, работа с вкладами, прием коммунальных платежей, ипотечное кредитование.