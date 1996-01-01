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Банкиры советуют обратить внимание на золото
Следуя за динамикой цен на мировом рынке, американская валюта дешевеет. Пока речь идет об изменении курса на рубль (с 28,78 руб. за $1 на начало года до 27,75 руб. за $1 на 30 марта). Но по оценке московских экспертов, падение доллара в ближайшие дни продолжится из-за ожидаемого повышения ставок в еврозоне и вероятности того, что в ряде стран Азии и Ближнего Востока произойдет диверсификация валютных резервов в пользу евро.
Хабаровчане на падение доллара реагируют осторожно. Причем разные банки отмечают совершенно противоположные тенденции. Так, Далькомбанк, со слов начальника отдела операций на финансовых рынках Далькомбанка Ирины РОМАНСКОЙ, в настоящее время больше продает валюты, чем покупает. С начала года и до середины марта было наоборот. Кроме того, в связи с падением доллара в банке увеличился спрос на евро. В Сбербанке ситуация противоположная. По информации директора управления валютных и неторговых операций Дальневосточного Банка Сбербанка Елены ПОДКОСОВОЙ, объемы продаж банком американской валюты на территории не изменились, а объемы покупки в течение последнего времени возросли. В Региобанке существенных изменений в количестве сдаваемой валюты не наблюдается, а вот приобретать доллары в обменных пунктах в последнее время люди стали меньше. На евро спрос практически не изменился.
В то же время в связи с падением курса доллара банкиры отмечают другую интересную тенденцию. В Хабаровском крае возросло число операций по драгметаллам, в частности, по золоту. И это не удивительно, поскольку мировая цена тройской унции золота только за семь последних дней выросла на 6,3 до $584 и достигла 25-летнего максимума.
В прогнозах на будущее и советах держателям американской валюты экономисты сдержанны. Директор по розничному бизнеса Хабаровского филиала Альфа-банка Наталья ЧЕКОВИТОВА рассказала: "Как долго будет падать доллар, сказать затрудняюсь. Тем, кто имеет накопления в американской валюте, советую руководствоваться здравым смыслом и ориентироваться на срок сбережений. Если доллары вам потребуются в ближайшее время - в течение нескольких месяцев - то суетиться не стоит. Если речь идет о каком-то более длительном периоде, то часть средств можно перевести в рубли и положить на рублевый вклад. От покупки долларов пока лучше воздержаться". Аналогичного мнения придерживается начальник управления розничных финансовых услуг Далькомбанка Игорь САРАЕВ: "Исходя из последних тенденций мировой экономики, можно предположить небольшой рост американской валюты в ближайшее время. Однако, получая зарплату в рублях, переводить ее в доллары сегодня не стоит. Пока предпочтительней рублевые вклады".
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