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У "АСК Восточная" приостановлена лицензия
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Федеральная служба страхового надзора (ФССН) отозвала лицензии у двух страховщиков: ООО "Страховая компания "Нексия эксперт М" и ООО "Финансовая страховая компания "СКИФ" (обе - Москва).
Приостановлены лицензии: у ООО "Страховая компания "АСК Восточная" (Находка); ООО "Страховая компания "Вита-Полис" (Москва); ООО "Звездная страховая компания" (Москва); ЗАО "Региональное общество современного агрострахования" ("Росагрострах", Балашиха, Московская область); ООО "Северный страховой альянс" (Москва); ООО "СК Капитал-Гарант" (Москва); ООО "Страж-Инвест" (Москва). Возобновлена лицензия ООО "Страховая компания "Реал-Гарант" (Москва).
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