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ПФР завершил переводную кампанию
Пенсионный фонд России (ПФР) завершил перевод в управляющие компании (УК) и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) пенсионных накоплений граждан по результатам переводной кампании 2005 г.
Как сообщили в ПФР, сумма средств, которая была перераспределена между УК и НПФ, составила 5,170 млрд руб. Из этой суммы 4,684 млрд составили страховые взносы, перечисленные работодателями за граждан в 2002-2004 гг., а 486,284 млн - инвестиционный доход, полученный от инвестирования этих средств.
По состоянию на 30 марта в управляющие компании и НПФ переданы средства пенсионных накоплений за 2002-2004 гг. в сумме 177,776 млрд руб. Из этой суммы в государственную управляющую компанию - Внешэкономбанк - передано 165,865 млрд, в частные управляющие компании - 5,276 млрд, в негосударственные пенсионные фонды - 6,635 млрд.
Эти средства не учитывают пенсионных накоплений, которые должны в соответствии с выбором граждан быть переведены из НПФ в государственную УК. ПФР должен изъять эти деньги из пенсионных фондов и перевести их в ВЭБ до конца апреля. Однако это незначительный объем средств, и их перераспределение не окажет существенного влияния на общую ситуацию, пояснили в ПФР.
Как сообщалось ранее, в 2005 г. в ПФР поступило 841,3 тыс. заявлений застрахованных лиц. Из них о переходе из государственной УК в НПФ было подано 690,3 тыс. заявлений, что составляет 82% от их общего количества. Частную управляющую компанию выбрали 149,8 тыс. человек (почти 18%), перейти из НПФ в государственную УК решили 543 человека (0,06%) и из одного НПФ в другой пенсионные накопления перевели 591 человек (0,07%).
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