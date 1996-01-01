Иностранные банки наращивают активы

Согласно статистике, опубликованной ЦБ РФ на его сайте в Интернете, доля 100%-ных "дочек" иностранных банков в суммарных активах в 2005 г. возросла с 5,9% до 8,0%. В то же время доля "дочек" иностранных банков с участием более 50% в совокупных собственных средствах банков РФ выросла с 7,8% до 9,3%, а со 100%-ным участием - с 6,3% до 9,0%.

Увеличили банки с иностранным участием и свои доли на рынке вкладов физлиц. На долю банков с более чем 50%-ным иностранным участием теперь приходится 3,4% вкладов (годом ранее - 3,0%), со 100%-ным участием - 3,3% (год назад - 2,4%).

На счетах в банках с иностранным капиталом находится каждый десятый рубль из средств, привлеченных от предприятий и организаций банками РФ: 9,6% - если считать банки с более чем 50%-ным участием иностранного капитала (год назад было 9,4%), 9,4% - принимая в расчет только 100%-ные дочки (было 6,6%).