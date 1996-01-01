Для МДМ-банка затраты в регионах достаточно существенны

МДМ-банк не планирует проводить IPO в течение ближайшего времени, заявил и.о. председателя правления МДМ-банка Владимир РЫКУНОВ в ходе conference-call. "В наши планы не входит проведение IPO в ближайшем будущем, ни в 2006 г., ни в 2007 г.", - сказал он.

В.Рыкунов также отметил, что банк планирует увеличить активы в 2006 г. ориентировочно на 30-35% при сохранении твердого уровня маржи. Банк также рассчитывает повысить уровень возврата на капитал с 17%, полученных по итогам 2005 г.

По словам В.Рыкунова, МДМ-банк рассматривает развитие своего бизнеса в регионах как потенциал для дальнейшего роста, однако затраты на региональное развитие представляются достаточно существенными.

Менеджмент банка также заявил о намерении продолжать органический рост бизнеса, однако не исключил возможности поглощений на российском банковском рынке.

В сфере розничного бизнеса группа, согласно презентационным материалам, представленным в ходе conference-call, будет фокусироваться на предоставлении автокредитов, дальнейшем развитии карточного бизнеса и вывода на рынок линейки продуктов для малого и среднего бизнеса. Стратегия развития такого направления, как ипотечное кредитование, пока находится в стадии подготовки.

Общий объем кредитного портфеля физлицам вырос в 2005 г. на 74% - до $560 млн (17% от совокупного кредитного портфеля). Розничные депозиты увеличились в 2005 г. на 13% - до $586 млн (22% от общего объема депозитов). Объем эмитированных пластиковых карт превысил 870 тыс. (в основном это дебетовые карты).