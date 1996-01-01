Далькомбанк предлагает накопления в золоте

Приморский филиал Далькомбанка предложил новый вид вклада: "Накопительный в золоте". Вклад пополняемый, срок вклада - 181 день при ставке 4% годовых. Проценты начисляются в граммах и причисляются по окончании срока вклада. По желанию клиента договор может быть продлен.

По окончанию срока вклад выдается в физической форме или путем продажи вкладчиком драгоценных металлов во вкладе банку по коммерческому курсу банка на день совершения операции. Также Далькомбанк осуществляет реализацию золотых слитков.