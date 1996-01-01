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Далькомбанк предлагает накопления в золоте
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Приморский филиал Далькомбанка предложил новый вид вклада: "Накопительный в золоте". Вклад пополняемый, срок вклада - 181 день при ставке 4% годовых. Проценты начисляются в граммах и причисляются по окончании срока вклада. По желанию клиента договор может быть продлен.
По окончанию срока вклад выдается в физической форме или путем продажи вкладчиком драгоценных металлов во вкладе банку по коммерческому курсу банка на день совершения операции. Также Далькомбанк осуществляет реализацию золотых слитков.
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