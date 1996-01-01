IFC может предоставить кредит Примсоцбанку на $4 млн

Международная финансовая корпорация (IFC) рассматривает возможность предоставления Примсоцбанку субординированного кредита на $4 млн, который впоследствии может быть конвертирован в долю в акционерном капитале банка, говорится в материалах МФК.

Финансовые ресурсы планируется направить на дальнейшую экспансию банка.