Дальневосточный банк стал победителем открытого конкурса администрации края

В начале марта Дальневосточный банк стал победителем открытого конкурса среди кредитно-финансовых учреждений, который проводила Администрация Приморского края по возмещению из краевого бюджета 2006 г. части процентных ставок по кредитам для малого бизнеса.

Банки должны были предложить наилучшие условия и соответствовать всем критериям конкурсного отбора. В частности, иметь большой опыт работы с органами государственной власти, достаточный размер собственных средств, располагать разветвленной сетью дополнительных офисов и филиалов на территории края, а также предлагать минимальный срок рассмотрения заявки на кредит.

В результате оценки заявок конкурсная комиссия, в которую входили депутаты Законодательного собрания Приморского края, представители администрации края и общественных объединений предпринимателей, право работы с администрацией края по возмещению части процентов по кредитам отдала Дальневосточному банку.

Выбором кредитно-финансового учреждения, через которое будут осуществляться выплаты, завершился первый этап реализации программы Администрации Приморского края по поддержке малого и среднего бизнеса в 2006 г. Теперь конкурсный отбор предстоит пройти самим представителям бизнеса, претендующим на возмещение процентов по кредитам. Принять участие в конкурсе могут предприятия, проработавшие не менее года, деятельность которых в течение последних трех месяцев не приносила убытков. Кроме того, предприятия не должны иметь задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, а также иметь полностью сформированный уставный капитал.

Критерии отбора претендентов на возмещение процентов по кредитам продиктованы главной задачей конкурса - выявить наиболее эффективные, социально значимые для экономики края бизнес-проекты, помочь сформировать благоприятный климат для развития предпринимательства Приморского края.