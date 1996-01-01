Банкам готовы верить надолго

Долгосрочные рублевые депозиты сроком размещения от года в последний год росли опережающими темпами, обгоняя по темпам роста краткосрочные вклады. Краткосрочные валютные вклады делают в основном в банках с иностранным участием, - подсчитали в Агентстве по страхованию вкладов.

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" обнародовала итоги прироста средств частных лиц во вклады за прошлый год. Оказалось, что объем накоплений граждан в российских банках за 2005 г. увеличился более чем на треть - на 39%. В начале текущего года в банках было сконцентрировано до 2 817 млрд руб. Хотя больше половины всех средств - порядка 1 524 млрд было размещено в Сбербанке, доля Сбербанка на рынке вкладов за минувший год сократилась до 54,1% с 59,6% в 2004 г.

Любопытной тенденцией рынка депозитов стало то, что объем долгосрочных вкладов сроком размещения от одного года рос опережающими темпами. Как отмечается в отчете АСВ, за год доля длинных депозитов выросла с 57,2% до 59,5%. Наметившиеся изменения были восприняты банкирами позитивно - они расценили это как окончание банковского кризиса и готовность населения "поверить" банкам надолго.

Прирост долгосрочных вкладов не смогла уменьшить даже общая тенденция снижения процентных ставок по рублевым вкладам. По сравнению с IV кварталом 2004 г. средневзвешенная процентная ставка по рублевым депозитам кроме вкладов до востребования по всем срокам снизилась на 1,1 процентных пункта до 7,3% годовых. Следует заметить, что доходность валютных депозитов в среднем не изменилась, оставшись на уровне 5,6% годовых. При этом темпы роста депозитов в рублях в среднем опережали темпы роста валютных депозитов.

К началу 2006 г. доля валютных вкладов в банках снизилась до 24,2% в общем объеме вкладов.

"Это объясняется тем, что процентная ставка по рублевым вкладам заметно выше, чем по валютным. На фоне укрепления национальной валюты разница в доходности рублевых и валютных депозитов становится еще более заметной", - комментирует изменения на рынке начальник отдела розничных продуктов "Межпромбанк Плюс" Алексей КРАВЕЦ.

По наблюдениям аналитиков АСБ, в структуре валютных депозитов за последний год также произошел сдвиг, правда, уже в пользу краткосрочных вкладов. "Это свидетельствует о снижении привлекательности накоплений в долгосрочных валютных вкладах", - говорится в исследовании. Причину роста краткосрочных валютных депозитов банкиры связывают с нестабильностью на валютном рынке и продолжающимся укреплением рубля. В этих условиях мало инвесторов решается разместить валюту на депозите надолго, а если и размещает - то в иностранных банках. Многочисленные заявления правительства и ЦБ о курсе на укрепление национальной валюты лишь усиливают эту тенденцию, отмечают эксперты.

Впрочем, главный эксперт управления разработки розничных продуктов Оргрэсбанка Руслан ИЗОФЕНКО связывает рост долгосрочных депозитов не только с ростом доходов населения и увеличением свободных денежных средств, но и с элементарным незнанием ассортиментного ряда финансовых продуктов.

"Когда встает вопрос о размещении свободных средств, среднестатистический обыватель вспоминает только о депозитах, поскольку это наиболее известный и распространенный вид размещения средств. Многие даже не знают о возможностях, которые им предоставляют другие финансовые институты (ПИФ, ОФБУ), и не рискуют вкладывать в них свои деньги", - замечает эксперт.