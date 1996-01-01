www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Банкам готовы верить надолго

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Долгосрочные рублевые депозиты сроком размещения от года в последний год росли опережающими темпами, обгоняя по темпам роста краткосрочные вклады. Краткосрочные валютные вклады делают в основном в банках с иностранным участием, - подсчитали в Агентстве по страхованию вкладов.

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" обнародовала итоги прироста средств частных лиц во вклады за прошлый год. Оказалось, что объем накоплений граждан в российских банках за 2005 г. увеличился более чем на треть - на 39%. В начале текущего года в банках было сконцентрировано до 2 817 млрд руб. Хотя больше половины всех средств - порядка 1 524 млрд было размещено в Сбербанке, доля Сбербанка на рынке вкладов за минувший год сократилась до 54,1% с 59,6% в 2004 г.

Любопытной тенденцией рынка депозитов стало то, что объем долгосрочных вкладов сроком размещения от одного года рос опережающими темпами. Как отмечается в отчете АСВ, за год доля длинных депозитов выросла с 57,2% до 59,5%. Наметившиеся изменения были восприняты банкирами позитивно - они расценили это как окончание банковского кризиса и готовность населения "поверить" банкам надолго.

Прирост долгосрочных вкладов не смогла уменьшить даже общая тенденция снижения процентных ставок по рублевым вкладам. По сравнению с IV кварталом 2004 г. средневзвешенная процентная ставка по рублевым депозитам кроме вкладов до востребования по всем срокам снизилась на 1,1 процентных пункта до 7,3% годовых. Следует заметить, что доходность валютных депозитов в среднем не изменилась, оставшись на уровне 5,6% годовых. При этом темпы роста депозитов в рублях в среднем опережали темпы роста валютных депозитов.

К началу 2006 г. доля валютных вкладов в банках снизилась до 24,2% в общем объеме вкладов.

"Это объясняется тем, что процентная ставка по рублевым вкладам заметно выше, чем по валютным. На фоне укрепления национальной валюты разница в доходности рублевых и валютных депозитов становится еще более заметной", - комментирует изменения на рынке начальник отдела розничных продуктов "Межпромбанк Плюс" Алексей КРАВЕЦ.

По наблюдениям аналитиков АСБ, в структуре валютных депозитов за последний год также произошел сдвиг, правда, уже в пользу краткосрочных вкладов. "Это свидетельствует о снижении привлекательности накоплений в долгосрочных валютных вкладах", - говорится в исследовании. Причину роста краткосрочных валютных депозитов банкиры связывают с нестабильностью на валютном рынке и продолжающимся укреплением рубля. В этих условиях мало инвесторов решается разместить валюту на депозите надолго, а если и размещает - то в иностранных банках. Многочисленные заявления правительства и ЦБ о курсе на укрепление национальной валюты лишь усиливают эту тенденцию, отмечают эксперты.

Впрочем, главный эксперт управления разработки розничных продуктов Оргрэсбанка Руслан ИЗОФЕНКО связывает рост долгосрочных депозитов не только с ростом доходов населения и увеличением свободных денежных средств, но и с элементарным незнанием ассортиментного ряда финансовых продуктов.

"Когда встает вопрос о размещении свободных средств, среднестатистический обыватель вспоминает только о депозитах, поскольку это наиболее известный и распространенный вид размещения средств. Многие даже не знают о возможностях, которые им предоставляют другие финансовые институты (ПИФ, ОФБУ), и не рискуют вкладывать в них свои деньги", - замечает эксперт.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru