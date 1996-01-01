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Ценнобумажный юбилей
В марте исполнилось ровно 10 лет, как на Дальнем Востоке впервые был осуществлен прямой доступ региональных финансовых институтов и частных инвесторов к торгам государственными ценными бумагами.
19 марта 1996 г. на Азиатско-Тихоокеанской межбанковской валютной бирже (АТМВБ) во Владивостоке состоялось открытие торговой площадки по государственным ценным бумагам (ГЦБ). Установка программно-технического комплекса Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) по торговле ГКО/ОФЗ в г. Владивостоке стала настоящим финансово-технологическим прорывом. Региональные банки получили прямой доступ к основному финансовому рынку страны и предоставили своим клиентам самые современные биржевые технологии.
В период c 1995 по 1996 г. торговые площадки рынка государственных ценных бумаг были открыты на базе всех региональных валютных бирж: в гг. Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Владивостоке. Таким образом, на основе этих центров была создана единая инфраструктура российского биржевого финансового рынка, которая сейчас закрывает потребности финансовых организаций во всех федеральных округах.
За рынком государственных ценных бумаг в эту систему поэтапно вошли: в 1998 г. - рынок корпоративных ценных бумаг и срочный, в 1999 г. - валютный (ЕТС), в 2002 г. - товарно-зерновой и в 2004 г. - денежный рынок. Кроме того, были созданы региональные расчетные центры и Национальный депозитарный центр (НДЦ), также имеющий разветвленную сеть своих филиалов и представительств во всех регионах России. Сегодня практически каждый финансовый институт на Дальнем Востоке может стать участником торгов по всем вышеуказанным секторам финансового рынка России.
Региональная торговая площадка АТМВБ в настоящее время функционирует ежедневно 18 часов в сутки, обслуживая 22 финансовые организации ДВ региона. Оборот за 10 лет только по ГЦБ составил 30 млрд руб., а вместе с корпоративным рынком превысил 50 млрд руб. "Развитие биржевой торговли, особенно в секторе госбумаг, всецело зависит от экономической политики государства, в этом смысле динамика объемов торгов объективно демонстрирует процессы, которые произошли и происходят сейчас в российской экономике. К примеру, мартовское (2006 г.) повышение процентных ставок по депозитам Центрального Банка, которым не преминули воспользоваться ведущие дальневосточные банки, реально указывает на либерализацию экономики и цивилизованный подход властей к борьбе с инфляцией", - считает генеральный директор АТМВБ Виктор РУБАН.
Обеспечив своими услугами практически все потребности финансовых организаций на биржевом рынке, АТМВБ серьезно задумалась о расширении клиентской базы, в том числе и за счет повышения инвестиционной культуры населения. В каком-то смысле биржа - конечный пункт биржевой инфраструктуры, в который обращается и будет обращаться частный инвестор. И специалисты АТМВБ считают необходимым обратить особое внимание на широкое привлечение инвесторов и эмитентов к инфраструктуре фондового рынка. При поддержке ММВБ планируется регулярное проведение семинаров как для частных лиц, желающих получить необходимый пакет знаний по использованию фондового рынка как источника дополнительных доходов, так и для профессиональных участников рынка.
"Образовательные программы для начинающих инвесторов мы проведем своими силами, с привлечением ведущих специалистов региональных финансовых институтов и вузов, а для профессионалов готовы пригласить узких специалистов самого высокого уровня. Главное - чтобы были четко сформулированы вопросы, по которым специалистам рынка хотелось бы усилить свою профессиональную подготовку", - уверен начальник отдела ценных бумаг АТМВБ Игорь ХОЛОДКЕВИЧ. Реализация этих планов сейчас зависит от участников рынка, и, хотя суть их запросов на сегодня понятна, в ДВ регионе все еще мала доля банков, активно развивающих инвестиционные услуги.
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