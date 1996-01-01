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Альфа-Банк договорился с Экспортно-импортным банком Кореи об увеличении кредитной линии до $80 млн

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Альфа-Банк и Экспортно-импортный банк Кореи (The Export-Import Bank of Korea) подписали соглашение об увеличении кредитной линии с $50 до $80 млн. Данная кредитная линия предоставляется корейским банком Альфа-Банку для финансирования российских покупателей корейских товаров, оборудования и услуг на срок до 10 лет на общую сумму $80 млн.

По словам начальника Управления финансовых институтов и корреспондентских отношений Альфа-Банка Максима ТОППЕРА, по кредитному соглашению производится финансирование контрактов по закупке как оборудования долгосрочного пользования, так и потребительских товаров, включая автомобили, бытовую технику, химическую продукцию.

"За 2 года работы по данной кредитной линии мы убедились в ее высокой эффективности для наших клиентов, особенно в автомобильной отрасли, где при нашем содействии были запущены 2 проекта по сборке корейских автомобилей. Полное использование первоначальной линии на $50 млн позволило нам провести успешные переговоры с Экспортно-импортным банком Кореи", - подчеркнул Максим Топпер.

Досье

Экспортно-импортный банк Кореи является специализированным государственным банком, созданным для оказания содействия корейским компаниям на международных рынках, путем предоставления финансирования экспортно-импортных операций и предоставления различных гарантий. Альфа-Банк и Экспортно-импортный банк Кореи подписали рамочное кредитное соглашение 31 декабря 2003 года. Соглашение предусматривало открытие Альфа-Банку кредитной линии для финансирования российских покупателей корейских товаров, оборудования и услуг на срок до 10 лет на общую сумму $50 млн.
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