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"Форды" застрахует "Росгосстрах"
"Росгосстрах" в Хабаровском крае выиграл тендер на страхование автосалона. Как сообщили в администрации филиала "Росгосстраха" в Хабаровском крае, в тендере на страхование имущества автосалона, принадлежащего ООО Автохолдинг "Амур-моторс", приняли участие 4 компании. В результате был заключен договор с "Росгосстрахом".
По программе "Росгосстрах бизнес "Имущество" ответственность "Росгосстраха" по страхованию здания, оборудования и материально-технических ценностей автосалона составила более 33 млн руб. Имущество предприятия застраховано по полному пакету рисков - от пожара, удара молнии, взрыва, стихийных бедствий, повреждения водой и противоправных действий третьих лиц.
Автосалон является единственным в Хабаровске официальным дилером компаний Ford, Volvo, Range Rover. Данный договор страхования, предусматривающий долгосрочное сотрудничество автосалона с компанией "Росгосстрах", рассчитан на три года.
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