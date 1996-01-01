"Форды" застрахует "Росгосстрах"

"Росгосстрах" в Хабаровском крае выиграл тендер на страхование автосалона. Как сообщили в администрации филиала "Росгосстраха" в Хабаровском крае, в тендере на страхование имущества автосалона, принадлежащего ООО Автохолдинг "Амур-моторс", приняли участие 4 компании. В результате был заключен договор с "Росгосстрахом".

По программе "Росгосстрах бизнес "Имущество" ответственность "Росгосстраха" по страхованию здания, оборудования и материально-технических ценностей автосалона составила более 33 млн руб. Имущество предприятия застраховано по полному пакету рисков - от пожара, удара молнии, взрыва, стихийных бедствий, повреждения водой и противоправных действий третьих лиц.

Автосалон является единственным в Хабаровске официальным дилером компаний Ford, Volvo, Range Rover. Данный договор страхования, предусматривающий долгосрочное сотрудничество автосалона с компанией "Росгосстрах", рассчитан на три года.