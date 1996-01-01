Пенсионерам вернули деньги

Судебный прецедент напомнил пенсионерам и инвалидам, проживающим в домах-интернатах, что они сами решают, из какой пенсии и в каких объемах оплачивать услуги учреждений социального обслуживания.

Еще в конце прошлого года в результате проверки прокуратура Приморского края направила в суды 11 заявлений о взыскании с домов-интернатов необоснованно выплаченных сумм в пользу пенсионеров, получающих две пенсии, и 1 заявление по этому же основанию - о признании незаконными действий Управления Пенсионного фонда по городу Лесозаводску.

Именно на основании заявлений граждан пенсионные службы перечисляют на счета домов-интернатов плату за стационарное обслуживание. Сегодня решения вынесены по всем обращениям прокуратуры. Дома-интернаты возместили пенсионерам излишне удержанные денежные суммы.

Ситуация с участием прокуратуры и судебных органов сложилась потому, что в своих заявлениях получатели нескольких пенсий прежде не указывали, из какой именно, а может, из двух сразу должны быть оплачены услуги учреждения. Поэтому деньги отчислялись по умолчанию из общей суммы. Напомним, что существует достаточное количество различных видов пенсий: трудовая по возрасту, трудовая по инвалидности, по государственному пенсионному обеспечению, пенсия по случаю потери кормильца и т.д. Как сообщили "ЗР" в Отделении ПФР по Приморскому краю, сегодня все заявления пенсинеров - жителей Домов-интернатов переоформлены.