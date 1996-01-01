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ВЭБу помогут?
Вероятно, с начала 2007 г. накопительные части пенсий так называемых "молчунов" будут инвестировать уже частные управляющие компании. Одновременно расширится список инструментов, с помощью которых можно приумножать пенсии, доверенные государственной управляющей компании - Внешэкономбанку (ВЭБ).
Минфин и Минэкономразвития заканчивают разработку законопроекта о либерализации рынка пенсионных накоплений. Закон позволит вкладывать накопления "молчунов" не только в консервативные государственные ценные бумаги, но и в более рисковые акции и облигации компаний, а также распределять их по конкурсу между несколькими частными управляющими компаниями. Для управляющих на право заниматься деньгами ВЭБа будет проведен специальный конкурс.
Напомним, что сегодня средства пенсионных накоплений людей, которые не подали заявление о переходе в управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд, по умолчанию достаются Внешэкономбанку. ВЭБ вкладывает деньги только в высоконадежные и малодоходные госбумаги. В 2005 г. под управление государственного управляющего поступило 70 млрд руб., в том числе 1 млрд руб. накоплений приморцев. Доходность ВЭБа по результатам 2005 г. составила 12,07%. В это же время средняя доходность управляющих компаний достигла 30%.
Раньше специалисты не раз говорили о том, что ВЭБу сложно переваривать огромное количество пенсионных средств, и что он попросту может не справиться с этой задачей. Теперь же говорят о том, что в 2007 г., если на фондовый рынок поступит внушительный объем "длинных" денег, это может привести к "перегреву" акций:
Негосударственные фонды и управляющие компании высказывают опасения по поводу нововведений. Они боятся, что законодатели, приняв очередные поправки, могут не учесть многого, а это приведет к новым изменениям. В частности, новый закон противоречит уже существующим нормам: во-первых, государственный Внешэкономбанк не имеет права работать с активами частных компаний. Во-вторых, граждане - осознанно или нет - уже доверили ВЭБу свои пенсии, и их права будут нарушены. "Я поддерживаю коллег, которые считают, что такое нововведение нарушит право человека делать самостоятельно осознанный выбор", - отметила Людмила ДРЯБЛОВА, директор приморского филиала негосударственного пенсионного фонда "Благосостояние".
"В самом начале пенсионной реформы возник вопрос - куда инвестировать? Тогда разработчики пенсионной реформы и государство на этот вопрос не ответили, и поиск решения продолжается сегодня. Либерализация рынка пенсионных накоплений - портрет значительных изменений в существующем подходе к вопросу инвестирования. И как государство сможет влиять на свободный рынок акций? Это риск! Готовы ли фондовые биржи работать эффективно в этом направлении? Где инструменты, где механизмы отслеживания рейтинга ценных бумаг? А ведь за этим - пенсионные деньги. Значит, риск должен быть застрахован. Возьмет ли государство на себя эту функцию? Если да, то тогда что с либерализацией рынка?" - недоумевает Татьяна ДРИБЕНЕЦ, директор Дальневосточного регионального филиала негосударственного пенсионного фонда Электроэнергетики.
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