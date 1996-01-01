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Без доллара никуда
На 1,6% потерял доллар за 20 дней марта - до 27,66 руб. Это стало самым значительным снижением курса за последние два месяца. Причиной события многие считают падение доллара по отношению к евро на международных валютных биржах. Вот как приморские банкиры ответили на вопрос "ЗР" "Не пора ли отказаться от доллара?"
Сергей ГРАЧЕВ, начальник отдела развития корпоративного бизнеса филиала "Дальневосточный" КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" во Владивостоке:
- В силу особенностей географического положения наш регион менее зависим от евро, нежели европейская часть России. С Приморьем соседствуют страны, не входящие в Евросоюз. А страны АТР как работали, так и будут работать с американским долларом и прочей валютой, имеющей хождение в наших краях. Корея, Япония, Китай и прочие страны Азиатско-Тихоокеанского региона при торговых сделках предпочитают рассчитываться долларами (вонами, юанями, йенами и пр.), но никак не евро. Мое мнение: что бы ни говорили про доллар и его падение, пока нам от него никуда не деться.
Евгений БЕЛОЗЕРОВ, начальник отдела активно-пассивных операций филиала "Дальневосточный" ОАО "Альфа-Банк":
- Если рассматривать доллар как средство платежа, то в этом случае отказаться от него - утопия, так как львиная доля расчетов осуществляется именно в долларах США.
Если рассматривать доллары как средство инвестирования свободных денежных средств, то тут встает целый комплекс проблем, который следует рассматривать. Это доходность, риск, инфляция, ликвидность и т. д. И если актив приносит отрицательную доходность, то, естественно, нет смысла вкладывать средства в такой актив.
Наконец, доллар как средство накопления и сбережения. В период кризисных явлений и галопирующей инфляции отказаться от доллара - это выход, но в период роста экономики и умеренной инфляции это теряет всякий смысл по причине того, что в экономике США тоже существуют такие явления, как стагнация экономики и инфляционные процессы, поэтому приходится искать альтернативные источники сбережения, в частности золото, платина, недвижимость и т.д.
Поэтому сначала необходимо определиться с постановкой задачи, а потом уже рассматривать способ ее достижения. Во всяком случае, необходимо знать одно: тихих и укромных гаваней в условиях эффективного рынка не бывает, следует всегда следить за экономическими данными и процессами, происходящими в экономике, и оперативно реагировать на эти изменения.
Специалисты валютного департамента ООО "Примтеркомбанк": "Если стоит цель сохранения денежных средств, мы рекомендовали бы перевести доллары в рубли РФ, которые в ближайшее время будут только дорожать, и разместить их на срочный вклад".
Галина МЕНЬЩИКОВА, директор Приморского филиала ОАО АКБ "Дальвнешторгбанк":
Экономика России продолжает укреплять свои позиции, перспектива по долларам - дальнейшее падение курса. Если нет планов по приобретению чего-либо в долларах, лучше воздержаться от приобретения этой валюты.
Юрий КОХ, управляющий филиалом ОАО НБ "Траст" во Владивостоке:
- По поводу сдачи долларом позиций на рынке вопрос спорный. Есть прогнозы экспертов известных мировых банков, по которым в случае оптимистичного варианта развития событий в ближайшее время евро может опуститься до уровня 1,1 доллара. В этом случае доллар вырастет к рублю до уровня $1 к 29 руб. В пессимистичном варианте в конце 2006 г. курс доллара может дойти до 1,35 доллара за евро. В обоих случаях о существенной сдачи позиций американской валюты речь не идет. Учтите, что избыточные доллары стекаются в валютные резервы почти всех стран мира, в то время как увеличение объема национальных валют способствует внутренней инфляции. Поэтому спешить избавляться от валюты не стоит. Безусловно, рублевые вклады сейчас являются наиболее доходными для своих владельцев. Однако если у вас есть свободные средства и вы не преследуете цель получения максимально возможного дохода, а хотите, по крайней мере, сохранить свои деньги от инфляции, разделите их между тремя валютами - национальной, долларами и евро. В противном случае - идите в ПИФы, правда, и уровень риска там будет совсем иной, и потери в случае экономических потрясений существенно больше.
Что касается тенденций перехода некоторых стран на евро, то об этом, с моей точки зрения, говорить пока рано. До тех пор пока доллар будет единственным средством платежа за нефть, можно не беспокоиться о судьбе этой валюты.
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