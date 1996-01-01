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Кто на деньги Инвестфонда?
Минэкономразвития РФ в понедельник начинает прием документов по проектам, претендующим на финансирование из Инвестиционного фонда РФ.
Первый этап приема заявок продлится два месяца, до 19 мая. В начале июня должно состояться первое заседание инвестиционной комиссии, а в ходе Петербургского экономического форума 13-15 июня - заседание правительственной комиссии, по результатам которой будут заключены первые инвестсоглашения. Впоследствии МЭРТ хочет перевести прием заявок на постоянную основу. Постановление об инвестиционном фонде РФ было подписано главой правительства Михаилом ФРАДКОВЫМ 23 ноября 2005 года. Объем средств фонда на 2006 год составляет 70 млрд рублей, на 2007 и 2008 года - более 73 млрд рублей ежегодно. Наиболее проработанными заявками, которые считаются фаворитами в предстоящем конкурсе, являются проект развития Нижнего Приангарья, нефтехимический комплекс Нижнекамска, скоростная магистраль Москва - Санкт-Петербург, "Западный скоростной диаметр" (Санкт-Петербург), а также строительство инфраструктуры в порту Усть-Луга.
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