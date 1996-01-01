Полис к билету: за и против

Правительство собирается отменить указ об обязательном страховании граждан от несчастных случаев на транспорте, в том числе на поездах дальнего следования. Мотивируется это тем, что данный нормативный документ, подписанный в 1992 году, противоречит современному Гражданскому кодексу РФ в части, где говорится о добровольности страхования гражданином своей жизни и здоровья. Кроме того, он не соответствует статье 3 Закона "Об организации страхового дела", закрепляющей условия обязательных видов страхования. При этом добровольность добровольного страхования на железной дороге вызывает много вопросов.

С миру по нитке - себе на рубашку

На железной дороге обязательным страхованием пассажиров от несчастных случаев занимается монополист - страховая компания ЖАСО. "2,3 руб. по карману человека не бьют, - справедливо заметил, рассказывая об условиях обязательного страхования, начальник отдела автострахования и ОСАГО Дальневосточного филиала СК ЖАСО Игорь ПОДДУБНЫЙ, - а страховая сумма составляет 12 тыс. руб. Из опыта работы скажу, что несчастные случаи бывают. Люди за выплатами обращаются". Размер выплаты зависит от степени ущерба. За сломанный палец полагается 5% от 12 тыс. руб. или 600 руб., за перелом ноги чуть больше. Естественно, что суммы эти лечение не покрывают. Но страховщики утверждают: главное в этом страховании то, что 82% страховых сборов возвращается железной дороге в резерв предупредительных мероприятий. На эти деньги приобретается оборудование, проводятся мероприятия, обеспечивающие безопасность движения на поездах.

82% в денежном выражении за 2005 год - сумма приличная. По информации пресс-службы ДВЖД, на поездах дальнего следования только из Хабаровска в 2005 году уехало 1,121 млн человек. Из них более 900 тыс. приобрели билеты в кассах Хабаровска, т.е. по обязательному страхованию от несчастного случая только по Хабаровску СК ЖАСО собрала 2,070 млн руб. Из них более 1,697 млн руб. получила железная дорога. Всего ДВЖД на поездах дальнего следования за прошлый год было отправлено 5,3 млн пассажиров. Большая часть из них приобрела билеты на Дальнем Востоке. Следовательно, страховые сборы составили около 12,19 млн руб. Из этих средств 10 млн руб. пошло в резерв предупредительных мероприятий дороги, более 2 млн руб. остались у ЖАСО.

"Не все себе могут позволить купить полис добровольного страхования, - отстаивает обязательное страхование Игорь Поддубный. - А по полису обязательного страхования все гарантированно получают деньги при несчастном случае на дороге. Если обязательное страхование отменят, то начнутся суды против железной дороги". Правда, стоит заметить, по данным страховой компании за квартал, за выплатами по обязательному страхованию к ним обращаются не более 2-3 человек.

Недобровольная добровольность

Наряду с обязательным страхованием от несчастного случая на транспорте уже сегодня действует добровольное. Правда, и этот рынок высококонкурентным не назовешь. Так, в Хабаровске до середины прошлого года полисы добровольного страхования на железной дороге продавала только ДальЖАСО. "Лишь в июле прошлого года мы смогли выйти на рынок добровольного страхования, - говорит Игорь Поддубный, который отвечал за запуск программы добровольного страхования. - При этом реально начали заниматься добровольным страхованием с октября прошлого года. И то пока продаем наши полисы лишь в Хабаровске, Владивостоке и Пограничном. ДальЖАСО позиции не уступает".

Полисы по добровольному страхованию стоят дороже. ЖАСО продает их по 15 и 30 руб. ДальЖАСО - по 20 и 25 руб. Но и максимальный размер страховой выплаты по ним больше - 135 тыс. руб., 300 тыс. руб., 150 тыс. руб. и 250 тыс. руб. соответственно. В случае сломанного пальца застрахованное лицо получает компенсацию в несколько тысяч рублей.

Однако с добровольностью добровольного страхования, как признаются сами страховщики, не все обстоит благополучно. Дело в том, что страховыми агентами при продаже полисов добровольного страхования на железной дороге выступают кассиры. Их доходы - это комиссионные от продажи полисов (до 20% от стоимости полиса). Следовательно, чем больше продали, тем больше заработали. Именно поэтому некоторые из них просто забывают предлагать полис, а сразу оформляют его и вкладывают в билет.

В течение прошлого года прокуратура Хабаровского края провела несколько проверок по работе страховых агентов на вокзалах, а в конце декабря подала иск на компанию ДальЖАСО. "Первая проверка была проведена в марте 2005 года, - рассказывает заместитель генерального директора СК ДальЖАСО Татьяна МЕДВЕДЕВА. - Тогда нам было вынесено предписание о недостаточности информирования пассажиров об условиях страхования. На тот момент шел ремонт вокзала в Хабаровске, из-за чего наш стенд был убран. Второе предписание мы получили в июне, после того, как два кассира на хабаровском вокзале, не спросив, продали полисы прокурорским работникам. Третья проверка была проведена в Комсомольске в начале декабря. Там три кассира нарушили требование предлагать полисы добровольного страхования. По всем трем случаям мы приняли меры и наказали виновных". Суд прокуратуре в приеме искового заявления на ДальЖАСО отказал в связи с неопределенностью исковых требований.

"Работу с кассирами ведем постоянную, - подчеркивает Игорь Поддубный. - Каждое утро приходим на планерки, рассказываем, предупреждаем. В заключенном с нами договоре оговорено, что при продаже полисов должен соблюдаться принцип добровольности, а в полисах должна стоять роспись человека, который его приобрел. Производим внеплановые рейды на вокзале. Ездим, смотрим, как продают полисы. Потом на планерках высказываем замечания и наказываем. Есть результаты: по сравнению с прошлым годом у нас продажи добровольных полисов упали, значит, больше стали предлагать, а не вкладывать".

Плохо - это когда конкурентов нет

Логично, что ЖАСО терять деньги по обязательному страхованию не хочет. При этом полисы добровольного страхования и страховым компаниям, и пострадавшим более выгодны (страховые премии и выплаты по ним больше). Однако в силу инерции к страхованию многие граждане по-прежнему относятся негативно. И отсутствие сильной конкуренции на рынке добровольного страхования от несчастного случая на транспорте не способствует активной рекламе полезности этого продукта. Первым и прямым следствием отмены обязательного страхования станет уменьшение поступлений в резерв предупредительных мероприятий дороги. Следовательно, возрастет риск получения травм при передвижении железнодорожным транспортом (на вокзале, перроне, в поезде). На стоимость полисов добровольного страхования отмена обязательного страхования, со слов страховщиков, повлиять не должна.