Пенсионная реформа определилась со сроками

Постановление Правительства №126 от 10 марта установило новые сроки информирования граждан о состоянии индивидуальных лицевых счетов. Ранее Пенсионный фонд РФ рассылал "письма счастья" до 1 июля каждого года.

Теперь сроки рассылки ПФР сведений о состоянии лицевых счетов отодвинуты с 1 июля и 1 октября на 1 сентября и 31 декабря. К тому же теперь в письме от ПФР не будет бланка заявления о выборе управляющей компании, его можно получить в территориальных органах ПФР или организациях, которые по соглашению с ПФР могут принимать заявления.

Также отметим, что с начала 2006 г. негосударственные фонды официально получили статус трансферагентов. Ранее человек, желающий перевести накопительную часть пенсии в НПФ, должен был, во-первых, заключить договор с фондом, во-вторых, подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд России. Теперь оба документа может принять сам негосударственный фонд.