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Сто тысяч - не предел
Страховую сумму выплат надо обязательно повысить - такое мнение высказал в беседе с корреспондентом "ФК-Новости" депутат Павел МЕДВЕДЕВ после обсуждения на заседании комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам вопроса об исполнении Закона "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ".
По его словам, это будет способствовать не только притоку сбережений, но и повысит устойчивость банковской системы. "Сегодня, - добавил депутат, - многие боятся потерять свои сбережения. Банки лишаются крупных вкладчиков, которые стараются хранить деньги в западных банках, ведь сумма страховых выплат в 100 тыс. руб. - мала".
На сегодняшний день, по информации депутата, сумма страховых выплат в фонде страхования банков составляет 20 млрд 400 млн руб. К январю 2007 года она может увеличиться до 32 млрд руб., а к январю 2008 года - до 48 млрд руб. Депутат сослался на обещание заместителя гендиректора Агентства по страхованию вкладов Андрея МЕЛЬНИКОВА повысить сумму страховых выплат к концу года до 300 тыс. руб. "Это уже кое-что, хотя все равно это не та сумма, которую надо бы выплачивать", - считает Павел Медведев.
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