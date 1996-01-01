Сто тысяч - не предел

Страховую сумму выплат надо обязательно повысить - такое мнение высказал в беседе с корреспондентом "ФК-Новости" депутат Павел МЕДВЕДЕВ после обсуждения на заседании комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам вопроса об исполнении Закона "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ".

По его словам, это будет способствовать не только притоку сбережений, но и повысит устойчивость банковской системы. "Сегодня, - добавил депутат, - многие боятся потерять свои сбережения. Банки лишаются крупных вкладчиков, которые стараются хранить деньги в западных банках, ведь сумма страховых выплат в 100 тыс. руб. - мала".

На сегодняшний день, по информации депутата, сумма страховых выплат в фонде страхования банков составляет 20 млрд 400 млн руб. К январю 2007 года она может увеличиться до 32 млрд руб., а к январю 2008 года - до 48 млрд руб. Депутат сослался на обещание заместителя гендиректора Агентства по страхованию вкладов Андрея МЕЛЬНИКОВА повысить сумму страховых выплат к концу года до 300 тыс. руб. "Это уже кое-что, хотя все равно это не та сумма, которую надо бы выплачивать", - считает Павел Медведев.