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Магазины обяжут устанавливать терминалы для пластиковых карт?
Банковский комитет Госдумы хочет обязать магазины с оборотом свыше $20 тыс. в месяц устанавливать платежные терминалы для пластиковых карт. Таким образом собираются снизить долю наличных денег в обороте.
Установка терминала может стоить магазинам до $1000, сообщает "Газета.Ru". С инициативой обязать торговые точки с оборотом более $20 тыс. в месяц устанавливать терминалы, которые позволят принимать к оплате платежные карты, выступил зампред думского комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Анатолий АКСАКОВ. Как уверяют в Госдуме, введение такой нормы должно увеличить объем безналичных платежей. Сегодня, по разным данным, в России он составляет всего 15%, в то время как в отдельных зарубежных странах этот показатель нередко достигает 75%. К тому же, полагает АКСАКОВ, установка терминалов позволит увеличить скорость оборота денежных средств, что может положительно отразиться на ВВП.
Банкиры новой нормы ждут с нетерпением. "Безусловно, это событие приветствуется банками, так как практически гарантирует увеличение темпов развития эквайринговых сетей и способствует росту привлекательности для клиентов платёжных банковских карт, - поясняет директор департамента розничного бизнеса одного из банков Наталья КАРАЧЕВЦЕВА.
Депутаты указывают на то, что платежные системы станут благом и для торговых точек. "Магазины смогут более эффективно отслеживать товарооборот, сократить мошенничество со стороны недобросовестного персонала", - отмечают в банковском комитете. Правда, сами представители торговли пока высказываются о нововведении неоднозначно: остается еще слишком много вопросов.
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