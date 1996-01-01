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Для новых банков подняли планку
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Госдума во втором чтении приняла закон о внесении изменений в закон "О банках и банковской деятельности".
Отныне минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемого банка - 5 млн евро в рублевом эквиваленте.
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