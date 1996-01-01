Банк Москвы запустил депозитор

На этой неделе начал работать депозитор Банка Москвы.

С его помощью клиенты банка имеют возможность совершать сразу несколько операций: пополнять счет по картам, быстро и без предоставления документов гасить кредит (по БЫСТРОкредиту и кредитным картам), а также снимать деньги со счета.