ЦБ накопил $200 миллиардов, а стабфонд - почти 1,5 триллиона рублей

Объем российских золотовалютных резервов достиг очередного исторического максимума - $201,7 млрд. Такие данные обнародовал в четверг Центральный банк РФ. Эксперты предрекают, что темпы дальнейшего роста резервов будут зависеть от мировых цен на нефть, и оценивают "денежный пояс" страны на конец года на уровне $250-265 млрд.

В то же время объем средств Стабилизационного фонда РФ по состоянию на 1 января 2006 года составил 1 237,0 млрд руб. Эта цифра утверждена в соответствии с приказом Минфина России. В январе 2006 года в Стабфонд было зачислено 222,1 млрд руб.