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Греф поверил в собственные силы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С помощью разработанного комплекса антиинфляционных мер правительство все еще надеется удержать инфляцию в рамках запланированных 9%. Правда, никто, кроме Михаила ФРАДКОВА, в это, похоже, уже не верит.

Заседание правительства на прошедшей неделе, на котором Минэкономразвития, Минфин и ЦБ представляли совместно подготовленный комплекс мер по сдерживанию инфляции, прошло в "урезанном" составе. По причине болезни выступить с докладом не смог министр финансов Алексей КУДРИН, Михаил Фрадков тем самым лишился одного из своих главных оппонентов, который так и не сдал позиций и по-прежнему отказывается верить в возможность удержания инфляции в 9%-ных рамках.

Необычно смотрелся в своей новой роли и министр экономического развития г-н ГРЕФ - после недавнего "разноса"и обещаний Михаила Фрадкова расценивать невыполнение плана как профнепригодность, глава МЭРТ неожиданно поверил в собственные силы и возможность обуздать рост цен. Поэтому на предложение руководителя экспертного управления администрации Президента РФ Аркадия ДВОРКОВИЧА "не строить иллюзий" и увеличить целевой показатель инфляции до 10%, Герман Греф решительно заявил, что, согласно проведенным МЭРТ расчетам, "вполне реально уложиться в 9%". Порадовал слушателей новой формулировкой и премьер: привычно настраивая подчиненных на необходимость соблюдения планов, он заявил, что удержание инфляции - "задача, в своей постановке не сложная: спланировал - выполняй". И конечно же, пообещал спрашивать с министров за то, что "напланировали", со всей строгостью.

Комплекс мер по сдерживанию инфляции был разработан Минфином совместно с Минэкономразвития и Центробанком еще в августе прошлого года, и в ноябре эти предложения были внесены в правительство. Однако после того как стало ясно, что по итогам двух первых месяцев года инфляция уже "выбирает" почти половину из запланированного ежегодного показателя, профильные ведомства получили приказ дополнить и ужесточить предлагаемый комплекс мер.

Напомним, что, по данным Росстата на 6 марта, темпы инфляции с начала года достигли 4,3%. Ранее Росстат сообщал, что рост потребительских цен в России в январе-феврале 2006 г. обогнал прошлогодние показатели.

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