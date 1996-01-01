Пора делать ставку на "длинные" вклады

Существуют разные способы сбережения личных средств, различающиеся не только технически, но и по степени эффективности. Банковские вклады - один из вариантов. Но позволяет ли рублевый депозит действительно сберечь накопления? На вопросы "ЗР" ответил заместитель управляющего филиалом ОАО "Внешторгбанк" во Владивостоке Андрей ВЛАСОВ.

- Андрей Владимирович, какие тенденции на рынке рублевых депозитов сегодня наиболее актуальны для Приморского края?

- Тенденции общероссийские. Сегодня большинство людей размещает средства в рублевые вклады, при этом средний срок размещения увеличивается до года и более. Неудивительно, ведь самый высокий процент банки предлагают именно по этим вкладам. Основная же тенденция заключается в том, что все больше клиентов предпочитают получать не отдельную услугу, а весь комплекс, который предоставляет современный универсальный банк. При этом для многих клиентов сегодня важнейшим критерием оценки банка выступает качество сервиса. Банки, в свою очередь, уделяют огромное внимание вопросам обслуживания.

- Каковы прогнозы: будут ставки по вкладам повышаться или понижаться?

- Банковский депозит - это инструмент сбережения средств. В развитых странах банки предлагают по вкладам невысокий доход - от нескольких десятых долей процента. Для получения высокого дохода существуют другие, рискованные инструменты, например игра на бирже, вложения в акции новых компаний. Здесь никто не гарантирует возврат, но и прибыль может быть существенно большей. Поэтому когда банк предлагает высокий процент - это повод задуматься. К тому же, чтобы "отработать" высокие ставки по вкладам, банк должен выдавать более дорогие, а значит, более рискованные кредиты.

- По данным Росстата, инфляция в 2005 г. составила 10,9%. В 2006 г., по различным прогнозам, она достигнет от 8,5% до 10%. Не многие банки предлагают ставки по депозитам, которые позволяют хотя бы уберечь деньги от инфляции, а если и предлагают, то суммы вкладов должны быть весьма солидные...

- В условиях стабильной экономики процентная ставка по вкладам постепенно снижается. Одним из инструментов сохранения максимальной доходности могут быть "длинные" вклады, на срок от 1 до 2 лет, по которым размер процента не изменяется в течение всего срока действия договора. То есть при снижении ставки инфляции клиент продолжает получать фиксированный первоначальный доход.