Банк России наращивает активы

Банк России с 1 февраля 2005 г. по 1 февраля 2006 г. увеличил объем активов на 39,8% - с 3,440 трлн руб. до 5,837 трлн руб.

Согласно балансу Банка России, размещенному на его сайте в Интернете, за этот период в составе активов объем средств, размещенных у нерезидентов и в ценных бумагах иностранных эмитентов, увеличился на 52,8% - до 5,361 трлн руб. В результате доля этой группы активов в общей сумме активов возросла с 84,0% до 91,8%.

В то же время объем ценных бумаг правительства РФ в активах снизился на 12,5% - до 303,2 млрд руб. (доля в активах сократилась с 8,3% до 5,2%), прочих активов - на 10,1% - до 293,5 млрд руб. (доля в активах уменьшилась с 7,8% до 5,0%). Кроме того, в течение года был погашен выданный Центробанком кредит для обслуживания внешнего долга.

В составе пассивов наибольшими темпами росли средства правительства на счетах Банка России: они увеличились на 77,3% - с 1,195 трлн руб. на 1 февраля 2005 г. до 2,119 трлн руб. на 1 февраля 2006 г. В результате этого их доля в общей сумме активов выросла с 28,6% до 36,3%, превысив долю наличных денег в обращении (она снизилась с 36,7% до 34,5%).