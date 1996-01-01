Внешторгбанк ускоренно развивает региональную сеть

В 2005 г. благодаря реализации мероприятий по развитию основных направлений деятельности Внешторгбанк значительно упрочил свою системообразующую роль в российском банковском секторе.

Как сообщала пресс-служба банка, важнейшее значение для продолжения динамичного корпоративного развития Группы "Внешторгбанк" имело состоявшееся в декабре 2005 г. увеличение капитала банка на сумму 37,5 млрд руб. Эти средства позволили приобрести акции росзагранбанков и выкупить у Банка России стабилизационные депозиты в данных кредитных учреждениях.

В минувшем году Внешторгбанк продемонстрировал рост по всем основным показателям банковской деятельности. По российским стандартам бухгалтерского учета величина собственных средств за 2005 г. выросла на 62%, до 110,7 млрд руб. Активы Внешторгбанка достигли 635 млрд руб. по сравнению с 404 млрд руб. на начало 2005 г. Чистая прибыль по итогам 2005 г. составила рекордную в истории Внешторгбанка величину, превысив 12 млрд руб.

Важнейшей составляющей динамичного роста операций Внешторгбанка в течение 2005 г. оставалось ускоренное развитие деятельности региональной сети. Активы региональной сети Внешторгбанка превысили 160 млрд руб. и составили свыше четверти всех активов Внешторгбанка. Объем средств, привлеченных с региональных рынков, увеличился до 98 млрд руб. В настоящее время региональные подразделения формируют почти половину общего кредитного портфеля Внешторгбанка.

По итогам работы за 2005 г. кредитно-документарный портфель филиала во Владивостоке вырос на 88%. Показатели по таким направлениям, как ипотечное кредитование и привлеченные средства, выросли в 4 раза.