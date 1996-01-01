Безотзывным вкладам "подрезают крылья"

Комитет Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам рекомендовал нижней палате отклонить в первом чтении законопроект о введении безотзывных банковских вкладов.

Большинство членов комитета решили, что размер безотзывных вложений необходимо привязать к размеру депозитов, гарантируемых системой страхования вкладов (ССВ). Автор этой идеи, глава банковского комитета ГД Владислав РЕЗНИК, считает, что таким образом интересы вкладчика будут более защищены: коль скоро человеку нельзя отозвать вклад на протяжении оговоренного срока, то он должен быть уверен, что свои деньги получит назад в любом случае.

Между тем банкиры и аналитики не разделяют идеи г-на Резника. По их мнению, у системы страхования и безотзывных депозитов разные задачи. ССВ обеспечивает защиту мелких вкладчиков, а безотзывный вклад является инвестиционным инструментом, направленным на получение прибыли. Такое решение по определению связано с рисками. А стремление народных избранников снизить риски приведет к уменьшению доходности этого инструмента.

Практика безотзывных вкладов широко распространена за границей. Суть ее в том, что банки заключают с гражданами соглашения, по которым сбережения не могут изыматься у кредитных организаций на протяжении оговоренного срока. За эти "неудобства" банк платит вкладчику повышенный процент. До сих пор в России банки не могли принимать деньги от населения на таких условиях. Даже при заключении с банком срочного договора (по нему платится повышенный процент) вкладчик мог в любой момент забрать свои деньги назад, теряя в случае преждевременного расторжения соглашения только "премиальные" - проценты (в случае расторжения срочных договоров начисляются проценты как на вклад "до востребования" - 0,5-2%). Однако банкам такое "непостоянство" доставляло большие неудобства.

Наиболее остро потребность банков в безотзывных вкладах проявилось во время кризиса доверия летом 2004 г., когда граждане, перепуганные банкротством крупных кредитных организаций, начали забирать оттуда свои сбережения. В ответ некоторые из банков ввели "штрафы" в размере 10% от сумм вкладов. Но эта мера оказалась противозаконной, и позже "штрафную" комиссию людям были вынуждены вернуть.

В 2005 г. заместитель председателя банковского комитета Госдумы Анатолий АКСАКОВ внес в Госдуму закон о безотзывных вкладах. У правительства и экспертного совета по гражданскому законодательству при председателе Госдумы появились замечания. Но они были устранены, после чего проект закона вновь был внесен на рассмотрение в российский парламент.

Однако на прошлой неделе комитет Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам рекомендовал нижней палате отклонить в первом чтении законопроект о введении безотзывных банковских вкладов, а также соответствующие поправки в Гражданский кодекс и Закон "О банках и банковской деятельности". По убеждению председателя банковского комитета ГД Владислава Резника, сумму безотзывных вкладов необходимо ограничить "ставкой" депозитов, гарантируемых Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Сейчас размер таких вкладов составляет 100 тыс. руб., но вскоре он будет повышен до 200 тыс. руб. "В банковский комитет ГД поступила информация о том, что люди негативно восприняли новость о введении безотзывных вкладов. Они боятся того, что в случае проблем у банка они будут лишены возможности быстро изъять свои средства. Такое право у них отбирает нынешний закон о безотзывном вкладе, - заявил г-н Резник. - Мы не имеем права этого допустить и намерены защищать интересы электората".