Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Безотзывным вкладам "подрезают крылья"
Комитет Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам рекомендовал нижней палате отклонить в первом чтении законопроект о введении безотзывных банковских вкладов.
Большинство членов комитета решили, что размер безотзывных вложений необходимо привязать к размеру депозитов, гарантируемых системой страхования вкладов (ССВ). Автор этой идеи, глава банковского комитета ГД Владислав РЕЗНИК, считает, что таким образом интересы вкладчика будут более защищены: коль скоро человеку нельзя отозвать вклад на протяжении оговоренного срока, то он должен быть уверен, что свои деньги получит назад в любом случае.
Между тем банкиры и аналитики не разделяют идеи г-на Резника. По их мнению, у системы страхования и безотзывных депозитов разные задачи. ССВ обеспечивает защиту мелких вкладчиков, а безотзывный вклад является инвестиционным инструментом, направленным на получение прибыли. Такое решение по определению связано с рисками. А стремление народных избранников снизить риски приведет к уменьшению доходности этого инструмента.
Практика безотзывных вкладов широко распространена за границей. Суть ее в том, что банки заключают с гражданами соглашения, по которым сбережения не могут изыматься у кредитных организаций на протяжении оговоренного срока. За эти "неудобства" банк платит вкладчику повышенный процент. До сих пор в России банки не могли принимать деньги от населения на таких условиях. Даже при заключении с банком срочного договора (по нему платится повышенный процент) вкладчик мог в любой момент забрать свои деньги назад, теряя в случае преждевременного расторжения соглашения только "премиальные" - проценты (в случае расторжения срочных договоров начисляются проценты как на вклад "до востребования" - 0,5-2%). Однако банкам такое "непостоянство" доставляло большие неудобства.
Наиболее остро потребность банков в безотзывных вкладах проявилось во время кризиса доверия летом 2004 г., когда граждане, перепуганные банкротством крупных кредитных организаций, начали забирать оттуда свои сбережения. В ответ некоторые из банков ввели "штрафы" в размере 10% от сумм вкладов. Но эта мера оказалась противозаконной, и позже "штрафную" комиссию людям были вынуждены вернуть.
В 2005 г. заместитель председателя банковского комитета Госдумы Анатолий АКСАКОВ внес в Госдуму закон о безотзывных вкладах. У правительства и экспертного совета по гражданскому законодательству при председателе Госдумы появились замечания. Но они были устранены, после чего проект закона вновь был внесен на рассмотрение в российский парламент.
Однако на прошлой неделе комитет Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам рекомендовал нижней палате отклонить в первом чтении законопроект о введении безотзывных банковских вкладов, а также соответствующие поправки в Гражданский кодекс и Закон "О банках и банковской деятельности". По убеждению председателя банковского комитета ГД Владислава Резника, сумму безотзывных вкладов необходимо ограничить "ставкой" депозитов, гарантируемых Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Сейчас размер таких вкладов составляет 100 тыс. руб., но вскоре он будет повышен до 200 тыс. руб. "В банковский комитет ГД поступила информация о том, что люди негативно восприняли новость о введении безотзывных вкладов. Они боятся того, что в случае проблем у банка они будут лишены возможности быстро изъять свои средства. Такое право у них отбирает нынешний закон о безотзывном вкладе, - заявил г-н Резник. - Мы не имеем права этого допустить и намерены защищать интересы электората".
Новости тематики
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
Новости раздела
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Турдом какой-то
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Владивосток мечтает о платном проезде
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- Завещанному не верить
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей