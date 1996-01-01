"Росгосстрах" откроет финансовый магазин

"Росгосстрах - Дальний Восток" подвел итоги работы за 2005 г. Основными событиями ушедшего года Юрий ШАТОВ, генеральный директор дальневосточного филиала Росгосстраха, назвал переезд дирекции компании в собственное здание и запуск новой программы по страхованию жилья.

По результатам 2005 г. Приморский филиал РГС охватывает порядка 50% от всего количества застрахованных жителей края и лидирует по таким видам, как ОСАГО, где доля РГС составляет 32% рынка, страхование жизни - 60% рынка. Более 20 тыс. договоров заключено по имущественному страхованию граждан. В рамках работы по страхованию имущества была запущена новая продуктовая линейка "РОСГОССТРАХ КВАРТИРА", которая станет флагманским продуктом компании на 2006 г.

Что касается автогражданки, то в прошлом году компания начала формировать собственную службу аварийных комиссаров, которая будет развиваться в текущем году.

Появление нового офиса позволило оптимизировать работу компании. Здесь объединились различные ее подразделения: страховой блок, отдел продаж, управление Приморского филиала, дирекция "РГС - Дальний Восток", а так же вскоре откроется центр финансово-страховых услуг. Это первая подобная организация в крае. В финансовом магазине населению предложат свои кредиты на приобретение имущества несколько банков, а РГС - сопутствующие виды страхования. Какие конкретно банки займут три места в центре, пока неизвестно, однако в их числе обязательно будут как центральные, так и местные представители.

"В наши планы входит наращивание доли охваченного рынка по ОСАГО, имущественному страхованию и другим видам. Крупная сеть филиалов и разветвленная сеть центров урегулирования убытков позволят нам осуществить задуманное", - отметил Юрий ШАТОВ.