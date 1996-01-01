Страховой надзор меняет приоритеты

Федеральная служба страхового надзора (ФССН) усилит контроль за страхованием грузов, ответственности и имущества предприятий, сообщила заместитель начальника управления надзора и финансового контроля ФССН Елизавета БОЙКО на конференции "Что ждет страховой рынок в 2006 г." в Москве.

По ее словам, изменились приоритеты в надзорной деятельности: теперь "схемам ФССН будет уделять меньше внимания, поскольку в значительной степени они ушли со страхового рынка". Подтверждением этого, в частности, является заметное сокращение операций по страхованию жизни.

В ближайшее время внимание надзора переключится на те виды страхования, где используются необоснованные тарифы, поскольку это может свидетельствовать о том, что данные операции "не являются страхованием".

Среди данных бухгалтерской и статистической отчетности, сообщила замначальника управления, был произведен анализ показателей, которые могут свидетельствовать о финансовом неблагополучии компании, основным из таких "индикаторов" является коэффициент выплат (соотношение сборов и выплат).

"Коэффициент выплат за 2005 г. по страховому рынку существенно увеличился, это говорит о том, что страховщики больше денег стали выплачивать по страховым событиям. Этот показатель в настоящее время составляет 23%, при этом очень хорошим можно назвать показатель в 60%", - отметила Е.Бойко, добавив, что разница между этими цифрами (37 процентных пунктов) "не может быть отнесена к операциям по страхованию, и сумма составляет довольно большую величину".

В связи с этим у надзора возник интерес к анализу по видам страхования - в каких из них этот показатель наиболее низок. "На первое место здесь выходит страхование грузов, в котором коэффициент выплат составляет величину менее 5%", - сказала она, подчеркнув, что страховщикам необходимо задуматься над тем, насколько верно рассчитаны тарифы - по этому виду страхования тарифы довольно низкие, но они примерно в 10 раз превышают те, что применяются зарубежными страховщиками.

"Следует задуматься также и тем страховщикам, которые проводят страхование ответственности, поскольку в этом виде страхования коэффициент выплат составляет 10%", - заявила Е.Бойко, добавив, что очень настораживающий показатель по соотношению взносов и выплат в страховании имущества предприятий - здесь это соотношение также равно лишь 10%.