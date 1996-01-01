Альфа-Банк гордится своей мультикультурной средой

В конце февраля в информационном агентстве "Интерфакс" состоялась пресс-конференция, посвященная 15-летию Альфа-Банка. Руководители банка подвели итоги и рассказали о планах на будущее.

От лица руководства Михаил ФРИДМАН, председатель совета директоров ОАО "Альфа-Банк", выразил удовлетворенность результатами работы банка.

"Альфа-Банк - это единственный российский частный банк, которому удалось преодолеть все кризисы за 15 лет своего существования, не сменив ни имени, ни регистрации. Особенностью Альфа-Банка и основой его успеха является мультикультурная среда, объединяющая интернациональную команду менеджеров и российский бизнес-стиль", - подчеркнул Михаил Фридман.

Рушан ХВЕСЮК, председатель правления банка, осветил планы Альфа-Банка на 2006 г. В этом году банк планирует открыть новые отделения по стране, расширить региональную сеть по работе с физическими лицами, развивать автокредитование и ипотечные предложения.

C февраля Альфа-Банк расширил возможности услуги "Альфа- Мобайл". Сначала "Альфа-Мобайл" позволила клиентам банка оплачивать сотовую связь и проверять баланс банковского счета через меню мобильного телефона. Теперь с помощью этой услуги можно перевести деньги между своими счетами, в том числе между счетами в разной валюте, узнать остаток по своим счетам, просмотреть операции по счету, погасить кредит и увидеть информацию по кредитным продуктам.

"В мировой практике подобные технологии уже используются и активно развиваются, - отметил вице-президент Альфа-Банка Дэвид ГРУНД. - По сути, это целый банк в мобильном, который позволяет экономить время клиентов на посещение отделения".