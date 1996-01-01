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Внешторгбанк присматривается к банкам в регионах
Внешторгбанк будет стремиться выходить из состава миноритарных акционеров универсальных коммерческих банков, заявил глава ВТБ Андрей КОСТИН.
По его словам, в настоящее время банк изучает возможность выхода из капитала Всероссийского банка развития регионов (контролирует Дальневосточный банк. - Прим. "ЗР"). "Мы будем консультироваться по этому вопросу с основным акционером ВБРР - "Роснефтью", но в целом наша позиция заключается в том, что мы будем стремиться не участвовать в капитале универсальных банков в качестве миноритарных акционеров", - сказал он.
Вместе с тем А.Костин не исключил возможности вложения средств в капитал инвестиционных банков. В то же время глава Внешторгбанка подчеркнул, что банк, возможно, приобретет банковские активы в российских регионах.
"Интерес к российским банкам у нас не исчерпан. Однако нам постоянно не хватает капитала для инвестирования в новые активы. Но, возможно, мы будем смотреть на более мелкие кэптивные банки в тех регионах, где у нас нет собственных подразделений", - отметил он.
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