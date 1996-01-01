На универсальное отделение

Банк России предлагает заменить существующую множественность видов внутренних структурных подразделений банков одним универсальным - отделением, говорится в материале "О предложениях, связанных с организацией деятельности внутренних структурных подразделений кредитных организаций (филиалов)".

В настоящее время в соответствии с нормативными актами ЦБ кредитные организации (филиалы) вправе открывать следующие внутренние структурные подразделения: дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы вне кассового узла и обменные пункты. Эти подразделения различаются между собой по перечню делегируемых им полномочий, а также условиями функционирования.

Изменение сложившегося порядка может позволить кредитным организациям повысить прибыльность деятельности путем расширения механизмов удовлетворения потребности граждан и хозяйствующих субъектов в банковских услугах, отмечает ЦБ.

В первую очередь это касается обслуживания розничного рынка и предприятий малого бизнеса, развитие которых является одним из приоритетов экономической политики на современном этапе. Указанное позволит также стимулировать операции по аккумулированию денежных средств и их трансформации в кредиты и инвестиции, что даст дополнительный положительный эффект.

Согласно предложениям ЦБ, отделения смогут открываться банками и их филиалами в уведомительном порядке как на территории, подведомственной территориальному учреждению ЦБ, осуществляющему надзор за деятельностью кредитной организации, так и вне пределов такой территории.

Во-вторых, банку дается право самостоятельно определять перечень делегируемых отделению операций исходя из лицензии на осуществление банковских операций (положения о филиале) и допустимого для отделения перечня операций, который может быть следующим: выдача однородных кредитов в пределах установленного банком лимита и покупка ценных бумаг, выпущенных кредитной организацией, внутренним структурным подразделением которой является отделение, в целях исполнения обязательств кредитной организации.

Кроме того, в части осуществления пассивных операций отделение сможет осуществлять любые операции, в том числе осуществлять переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, привлекать денежные средства во вклады.

Отделение также сможет открывать в балансе создавшей отделение кредитной организации (филиала) счета клиентов в соответствии с установленным нормативными актами Банка России порядком учета и существующими правилами внутрибанковского контроля, а также осуществление расчетов по этим счетам.

Отделению дается право осуществлять такие виды операций, как купля-продажа иностранной валюты в наличной форме; открытие счетов межфилиальных расчетов, а также счетов в подразделениях расчетной сети Банка России или других кредитных организациях (их филиалах) для подкрепления отделения денежной наличностью. Для минимизации финансовых рисков, принимаемых отделением, ЦБ полагает целесообразным установление кредитной организацией (филиалом) отделению соответствующих рамок, а также применение стандартизированных процедур управления рисками.

Вместе с тем, ЦБ считает необходимым обсудить с банковским сообществом обоснованность введения запрета отделению на выдачу межбанковских кредитов, открытие и ведение счетов кредитных организаций, а также открытие счетов в подразделениях расчетной сети Банка России и других кредитных организациях (их филиалах) для осуществления операций.

Кассовое обслуживание клиентов отделение будет вправе осуществлять только при наличии заключения территориального учреждения Банка России о соответствии установленным требованиям помещений отделения для совершения операций с ценностями.

Банк России в целях обеспечения транспарентности денежных потоков и необходимого уровня контроля за деятельностью отделения со стороны банка предлагает ввести следующие требования: все осуществляемые отделением операции учитываются в порядке, установленном кредитной организацией, и ежедневно включаются в баланс открывшей отделение кредитной организации (филиала); отделение составляет отчетность (по сокращенному количеству форм относительно отчетности кредитной организации (филиала) и представляет ее в территориальное учреждение Банка России по местонахождению отделения. Однако данное требование находится в зависимости от ряда показателей: валюты баланса отделения, общего числа отделений у банка и т.д.

Для действующих кредитных организаций может быть установлен переходный период (например, 3 года), в течение которого структура их внутренних подразделений подлежит приведению в соответствие с вышеизложенными требованиями.

Реализация такого подхода, по мнению ЦБ, будет способствовать сокращению материальных затрат кредитных организаций, а также повышению конкурентоспособности и эффективности их деятельности.

Первый заместитель председателя Банка России Андрей КОЗЛОВ заявил, что ЦБ разрабатывает подходы к увеличению числа типов структурных подразделений банков, действующих вне рамок центрального офиса и филиалов, с предоставлением им достаточно широких полномочий в розничных операциях и операциях с юрлицами.