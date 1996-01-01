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Банк России повышает процентные ставки
Совет директоров Банка России принял решение о повышении с 6 марта процентных ставок по инструментам привлечения денежных средств у кредитных организаций: депозитам на стандартных условиях "том-некст", "спот-некст" и "до востребования" до 1% годовых, "1 неделя" и "спот-неделя" - до 1,5% годовых, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России.
На данный момент ставка по депозитам "том-некст", "спот-некст" и "до востребования" составляет 0,5% годовых, "1 неделя" и "спот-неделя" - 1% годовых. Такие данные содержатся на интернет-сайте Банка России. Повышение ставок осуществлено в целях снижения темпов инфляции в стране и стало возможным в результате изменения внутренних и внешних экономических условий, в том числе процентной политики Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка, отмечается в сообщении. Принятое решение должно оказать влияние на стоимость денег на рынке и будет способствовать сдерживанию роста денежной массы.
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