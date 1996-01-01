Инфляция вышла за всякие рамки

За полтора месяца текущего года инфляция превысила уже треть от годового плана.

Как заявил вчера вице-премьер Александр ЖУКОВ, за две недели февраля рост цен держится на уровне 0,8%; таким образом, с учетом январских показателей инфляция составила 3,2%. Эксперты предупреждают: столь стремительный рост цен практически лишает правительство надежды удержать инфляцию по итогам года в пределах 9%.