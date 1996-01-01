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Внешторгбанк повысил эффективность филиалов
За счет внедрения новой модели работы с региональными клиентами Внешторгбанк повысил эффективность деятельности филиальной сети. Об этом сообщил в ходе рабочего совещания руководителей дальневосточных филиалов банка в Хабаровске вице-президент Вячеслав ВОРОБЬЕВ.
Новая специализированная модель обслуживания предприятиятий-партнеров банка в регионах (с объемом выручки более $3 млн) была разработана и развернута на всю территорию страны в течение 2005 года. В результате перехода на новые принципы организации работы была повышена пропускная способность и оперативность решений по кредитным сделкам, эффективность деятельности филиалов.
По итогам 2005 года бизнес Внешторгбанка в сегменте средних клиентов в целом по России вырос по кредитам более чем в 2,5 раза (до 52,8 млрд руб.), по привлеченным средствам почти в два раза (до 38,6 млрд руб.). Доля на рынке увеличилась с 1,9% до 3,9% по кредитам и с 2,2% до 3,5% по привлеченным средствам.
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