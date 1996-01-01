Амурстройбанк пришел в Хабаровск

20 января в Хабаровске появился новый банк. ГУ ЦБ по Хабаровскому краю зарегистрировало Хабаровский региональный филиал Амурпромстройбанка (г. Благовещенск).

Состоявшееся событие "ЗР" прокомментировал управляющий филиала Игорь ФИЛИППОВ. "Пока мы только зарегистрировали филиал по адресу ул. Карла Маркса, 143 а, - сказал он. - Первое отделение откроется в середине февраля. Оно будет пилотным в том плане, что мы будем отрабатывать наши взаимоотношения с ГУ ЦБ, с РКЦ. Для клиентов отделения банка откроются одновременно в Хабаровске и в Комсомольске в середине марта".

По словам Игоря Филиппова, в течение двух лет Амурпромстройбанк планирует открыть в Хабаровске не менее 10 отделений, в Комсомольске не менее 5. Банк позиционирует себя как универсальный, следовательно, клиентам - и физическим, и юридическим лицам - будет предложен полный перечень банковских услуг: расчетно-кассовое обслуживание, привлечение денежных средств, размещение денежных средств, в том числе переводы.